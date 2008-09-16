Семин: Адебайор не достоин персональной опеки

Главный тренер киевского «Динамо» Юрий Семин не считает, что грозный бомбардир лондонского «Арсенала» Эммануэль Адебайор достоин персональной опеки со стороны его футболистов. В среду «Динамо» примет старт в групповом этапе Лиги чемпионов, соперником киевлян будет «Арсенал». В минувшую субботу «канониры» в чемпионате Англии разгромили на выезде «Блэкберн» со счетом 4:0, хет-трик оформил тоголезец Адебайор, сообщает «Советский спорт». «Мы и до этого прекрасно знали возможности нападающего «Арсенала». Но персонально к нему приставлять защитника не собираемся. Мы будем играть в свою игру. Адебайор играет по всей ширине поля, и в каждой из зон его будет встречать наш игрок», - отметил Семин. Наставник «Динамо» признал, что соперник у его команды будет более чем серьезный. По его словам, у «Блэкберна» «не было ни единого шанса», а «победа «Арсенала» абсолютно закономерна». «Поединок прошел при полном преимуществе «Арсенала», который, несмотря на четыре забитых мяча, не использовал еще много возможностей. Команда Арсена Венгера играет легко и непринужденно, при этом наслаждаясь своим же футболом. У них много молодых и талантливых игроков, все очень техничны», - сказал Семин. По его мнению, главная сила канониров заключается «в сбалансированности линий и отлаженных командных действиях». «Иначе и быть не может, ведь нынешний «Арсенал» относится к лидерам европейского футбола. Стоит отметить и индивидуальное мастерство игроков», - добавил Семин.