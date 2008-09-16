Ибагаса: Мы настроены выиграть

Полузащитник "Вильярреала" Ариэль Ибагаса не сомневается, что его команде удастся набрать очки в первом матче группового этапа Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед". "Мы намереваемся взять верх над "МЮ". Мы оцениваем силы англичан, знаем, что предстоит трудный поединок. Однако мы настроены выиграть, или, как минимум, взять одно очко. У нас нет таких игроков, как в английском клубе, но это может пойти нам на руку. Мы будем использовать каждый момент, и полностью выкладываться", - приводит слова Ибагасы «Спорт Экспресс».