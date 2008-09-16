Геретс: «Ливерпуль» больше не удивит

Главный тренер "Марселя" Эрик Геретс заявил, что не позволит "Ливерпулю" устроить разгром, как это было в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов. Тогда матч проходил во Франции и завершился со счетом 4:0 в пользу гостей, напоминает «Спорт Экспресс». "Мне действительно понравилась игра "Ливерпуля" с "МЮ", - сказал Геретс. - Если бы пять дней назад меня спросили, хочу ли я, чтобы "красные" играли с нами без Джеррарда и Торреса, сказал бы "да". Но сейчас я так не думаю. Игроки "Ливерпуля" похожи на кроликов из рекламы батареек Duracell. Это очень сильная команда, надеюсь, она выиграет премьер-лигу в этом сезоне. Но "Ливерпуль" больше меня не удивит. В декабре в прошлом году он обыграл "Марсель" и физически, и тактически. Но мы не позволим, чтобы это случилось снова".