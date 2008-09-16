Бенитес: Надо выкинуть из головы поединок с «МЮ»

Главный тренер "Ливерпуля" Рафаэль Бенитес призвал своих подопечных забыть о победе над "Манчестер Юнайтед" (2:1) в премьер-лиге. "Мы обыграли "МЮ", но нам нужно сосредоточиться на матче против "Марселя". В субботу мы играли хорошо, но необходимо понимать, что Лига чемпионов - это другое. Нельзя думать о прошлом. Я говорил с игроками о том, что надо выкинуть из головы поединок с "МЮ". Это будет сложная игра. "Марсель" очень уверенно стартовал в сезоне, эта команда уравновешена и сплочена", - приводит слова Бенитеса «Спорт Экспресс».