Кларк подписал контракт с «Вест Хэмом» на три года

Помощник главного тренера "Челси" Стив Кларк согласился заплатить клубу компенсацию за досрочное расторжение контракта и вошел в тренерский штаб "Вест Хэма", который недавно возглавил Джанфранко Дзолла. Кларк, работавший в стане "аристократов" с Жозе Моуринью, Авраамом Грантом и Луизом Фелипе Сколари, заключил с "молотобойцами" трехлетний контракт, сообщает Reuters. "Стив справедливо признается одним из лучших тренеров Европы. Его опыт и знания здорово помогут нам, - сказал исполнительный директор "Вест Хэма" Скотт Даксбери. - Нам пришлось поработать, чтобы заполучить его, но теперь мы уверены, что у нас великолепный тренерский штаб".