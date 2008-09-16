«Денвер» подписал Сонни Уимса

"Денвер" заключил контракт с защитником Сонни Уимсом. Детали сделки не разглашаются, информирует «Спорт Экспресс». Баскетболист, выступавший в NCAA за Университет Арканзаса, был выбран во втором раунде драфта-2008 "Чикаго" и обменен в "Денвер" на право выбора во втором раунде драфта следующего года. В июле Уимс перенес операцию по удалению грыжи, но должен успеть полностью восстановится к открытию тренировочного лагеря, намеченному на 30 сентября. Уимс сыграл за "Наггетс" пять матчей в Летней лиге, набирая в среднем по 9,2 очка и делая по 3 подбора за встречу.