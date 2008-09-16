Луческу опроверг информацию о смене тренера

На предматчевую пресс-конференцию главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу пришел с вратарем Андреем Пятовым, что само по себе редкость. Обыкновенно с прессой общаются полевые футболисты. Андрей держался молодцом и с легкостью парировал все вопросы «акул пера», передает Террикон. Мирча Луческу: Во-первых, обе команды должны быть счастливы оттого, что попали в группу Лиги чемпионов. Во-вторых, это соревнование с большой надеждой ждут все любители футбола. Это также касается меня и наших игроков. Перед стартом игр хочу отметить, что у нас очень ровная группа. Есть один фаворит — «Барселона» — и остальные команды: «Базель», «Спортинг» и «Шахтер». Любая из этой тройки команд может претендовать на второе место в группе. Мы готовились к этому дебюту в Лиге чемпионов основательно. Знаем, что играем с командой, которая имеет большое преимущество в чемпионате Швейцарии. Знаем «Базель» и уровень игроков этого клуба. Практически каждый раз, когда находимся на сборах, играем с этой командой контрольные игры. Также нам известно, что завтра будут болельщики, которые всегда оказывают приличное давление на игру, в особенности на игру соперника, а также на своих футболистов и судью. Не хотелось бы долго говорить о сопернике, лучше скажу о своей команде. Все игроки здоровы и готовятся к завтрашней дуэли. Постараемся подобрать такой состав, чтобы на поле вышли самые подготовленные футболисты. Результат игры будет зависеть от того, чьи лучшие качества возьмут верх. Либо сильная физическая подготовка «Базеля», либо высокая техничная оснащенность «Шахтера». Определенную роль имеет фактор своего поля, особенно в начале соревнований. Мы ожидаем и готовимся к очень большому давлению со стороны публики. Главное, чтобы судья не потерял нити игры. Мы это уже проходили с «Севильей», когда судья под мощным давлением зрителей назначил в наши ворота два пенальти. Мы смотрели игру с «Гимараешом», в которой арбитр отменил, по нашему мнению, правильный гол на 8 минуте. Это случилось под давлением публики… Надеюсь, что завтра этого с нами не произойдет. Мы приехали сюда показать хорошую игру и добиться положительного результата. Я верю в нашу команду, нам по силам сыграть удачно в групповом этапе турнира. — Вопрос Андрею Пятову. Андрей, насколько уверенней ты будешь себя чувствовать в связи с тем, что, вероятней всего, «Шахтер» завтра сыграет с привычным сочетанием в защите? АП: Всем добрый вечер. В этом месяце я играл матчи за национальную сборную, где взаимодействовал и с футболистами «Шахтера». Ну а со всеми защитниками нашей команды у меня прекрасное взаимопонимание. Считаю, что проблем никаких не будет. Все зависит от общекомандной игры. — В этом году один украинский клуб уже уступил дорогу в еврокубках швейцарской команде, во многом из-за недооценки соперника. Какие настроения витают в раздевалке «Шахтера» и на какой результат настраивает Мирча Луческу? АП: У нас такой клуб, что задачи ставятся только максимальные. А расслабления, тем более, в Лиге чемпионов просто невозможно допустить. Настраиваемся только на максимальный результат. — Андрей, у «Базеля» выздоровел самый опасный нападающий Эрен Дердийок. Этот факт влияет на твою подготовку к матчу? АП: Я всегда отвечаю на такие вопросы, что опасна вся команда. Даже вратарь может забить гол. Для меня нет разницы… Важно играть так, чтобы приносить пользу команде. — Вопрос Мирче Луческу. Как вы собираетесь завтра играть? МЛ: Разумеется, игры чемпионата существенно отличаются от матчей Лиги чемпионов. Мы хорошо изучили «Базель», игра этой команды основывается на фланговых передачах. К тому же, швейцарцы — очень сильный в физическом плане коллектив. Но нашу игру считаю более техничной. Каждая команда будет стараться добиться положительного результата на старте турнира. От этого будет очень многое зависеть в дальнейшем. — Мистер Луческу, в последнее время в СМИ очень много информации о возможной смене тренера в «Шахтере». Насколько это мешает вам нормально работать? МЛ: Я к этому привык. Информация исходит только от журналистов, я не обращаю на это внимания. Всегда, когда команда играет с плохим результатом, начинается давление со стороны прессы. Появляется информация, которая далека от реальности. Естественно, это не очень приятная ситуация, она не улучшает отношения между тренером и болельщиками, игроками… Но это часть нашей карьеры, будем пытаться через этот момент проходить. Мы выиграли три титула в прошлом году, вошли в групповой турнир Лиги чемпионов. Плюс у нас появилась целая группа новичков, которых нужно было проверить в деле. В какой-то мере мы этим рисковали. Во всех играх чемпионата мы имели полное преимущество, но индивидуальные ошибки приводили к тому, что команда теряла очки. И ошибались игроки, которые имеют достаточно опыта: Кучер, Левандовски, Рац и Шевчук. Но посмотрите, что творится в Европе. Команды, которые в прошлом году выигрывали чемпионаты, сейчас не очень хорошо стартовали. Я верю, что «Шахтер» сможет преодолеть этот сложный момент и вернуться на первый план украинского футбола. В какой-то мере я не ожидал, что реакция будет такой негативной. — Господин Луческу, в последнем матче на Кубок Украины вы выставили шесть бразильцев в стартовом составе, и команда добилась великолепного результата. Откройте секрет, сколько бразильцев будет завтра? МЛ: Матч перед «Ильичевцем» на Кубок мы сыграли с семью украинцами в составе, а потом задействовали бразильцев. Просто они две недели готовились к этой игре, хорошо тренировались, сыграли важную товарищескую игру с «Бешикташем». И поэтому мы решили играть без игроков национальных сборных. Естественно, сложно переключаться от игр сборных на клубные. А что касается завтрашней игры, мы еще решим, сколько бразильцев будет на поле.