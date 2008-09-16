Гросс: Мы можем обыграть «Шахтер»

Перед матчем Лиги чемпионов против Шахтера с журналистами пообщались наставник команды Кристиан Гросс и один из самых опытных игроков Бенжамин Хуггель. "Мы должны быть умными и действовать с полной самоотдачей, - говорит наставник Базеля. - Это ключевые моменты в сегодняшней игре. Шахтер является фаворитом матча, потому находится под большим давлением, нежели наша команды. Мы можем воспользоваться этими моментами", сообщает FOOTBALL.UA. Бенни Хуггель один из немногих игроков Базеля, который имеют успешный опыт выступления в Лиге чемпионов. Сейчас он смотрит на вещи еще более скептично. "Нас считают аутсайдерами в группе. Каждый из противников жаждет набрать шесть очков с нами. Для нас это и есть самой серьезной мотивацией. Желание доказать свою состоятельность". "Матчи Лиги чемпионов значительно отличаются от игр чемпионата Швейцарии. Темп в таких турнирах значительно выше, а соперники сильнее. Несмотря на все мы верим в победу над Шахтером. Шанс есть всегда", - подытожил Кристиан Гросс.