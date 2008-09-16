Анри возвращается в заявку

Наставник Барселоны оставил вне заявки на матч против Спортинга сразу двух футболистов, вышедших в стартовом составе в последнем матче чемпионата Испании, сообщает FOOTBALL.UA. Это Эрик Абидаль и Серхио Бускетс. Помимо них в заявке отсутствуют травмированный Александр Глеб и Виктор Санчес. Зато появились Рафа Маркес, Тьерри Анри, Сильвиньо и Мартин Касерес. Отсутствие в составе Абидаля вызвало много дискуссий. Все же француз участвовал в обоих матчах чемпионата, а на первый же матч Лиги чемпионов не заявлен. Список футболистов, которые могут принять участие в матче против лиссабонского Спортинга выглядит следующим образом: вратари Вальдес и Пинту; защитники Маркес, Касерес, Пике, Сильвиньо, Пуйоль и Дани Алвеш; полузащитники Хави, Иньеста, Боян, Кейта, Туре, Гудйонсен; нападающие Анри, Месси, Это’О, Месси и Педро.