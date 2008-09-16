Кройфф поддерживает Гвардьолу

Йохан Кройфф считает, что субботний матч Барсы один из лучших в исполнении команды за последнее время. Посему пессимизм, который переполняет болельщиков клуба, великий голландец не разделяет, информирует FOOTBALL.UA. В одной из каталонских газет Кройфф встал на защиту нынешнего тренера Барселоны. Пепе в своих решениях не смотрит на имена исполнителей, спокойно оставляя вне стартового состава Месси, Иньесту и Анри. "Не надо обвинять Пепа в отсутствии опыта. Он всё прекрасно видит, анализирует и в соответствии со своими впечатлениями принимает решения. Второй матч чемпионата мне очень понравился. Я увидел положительные сдвиги относительно матча в Сории, что не может не радовать. Играю сейчас только те, кто на самом деле лучше вне зависимости от возраста и имени", - выдал тираду в защиту Гвардьолы Йохан. Кройфф напоминает, что матч играется не одиннадцатью футболистами, а четырнадцатью, чем и мотивирует решение тренера выпустить во втором тайме Месси и Бояна.