Блан: Деньги «Челси» не помогут

Тренер Бордо Лоран Блан считает, что Челси не может выиграть Лигу Чемпионов лишь благодаря огромным финансовым возможностям, информирует FOOTBALL.UA. Со времен прихода к власти в лондонском клубе Романа Абрамовича Челси дважды выиграло Премьер-лигу и собрало в своем составе одних из сильнейших игроков мира, но так и не смогло покорить европейскую вершину. Бордо Блана встретится с Аристократами во вторник в первом туре группового этапа ЛЧ, и тренер французов пытается психологически надавить на соперников, заявляя, что Челси не может купить себе путь к победе в турнире. "Кроме денег им нужны таланты и хорошая игра", говорит Лоран. "Кое-кто считает, что Челси может легко справиться с Бордо, но это не так - в Лиге Чемпионов маленькие команды часто преподносят сюрпризы". "Я не хочу говорить о сильных сторонах лондонцев, потому что их очень много. О слабостях рассуждать тоже не приходится - их почти не видно. Но разве у нас нет шансов? Мы тяжело боролись в чемпионате, чтобы достичь нового уровня - и мы здесь не для того, чтобы просто отбывать номер".