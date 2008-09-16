Для Срны Украина «не фаворит»

Накануне стартового матча Шахтера в Лиге чемпионов против Базеля, который будет сыгран сегодня, 16 сентября, в Швейцарии, капитан донецкого клуба и один из лидеров сборной Хорватии дал интервью «Спорт Экспресс». "У нас хороший тренер и хорошая команда, которая сейчас переживает кризис. Такое может случиться где угодно и с кем угодно. В семье, например, когда возникает напряженность в отношениях между супругами. Однако это не значит, что каждый семейный кризис обязательно заканчивается разводом", - заявил полузащитник Шахтера. "Я на сто процентов уверен, что Шахтер сумеет защитить свой титул. Впереди еще очень много матчей. Два года назад, помнится, мы после первого круга опережали киевских динамовцев на семь очков, зато на финише турнира уже они нас обогнали на шесть", - подчеркнул Срна. "Чемпионат действительно становится сильнее. Это очевидно хотя бы по тому, что Украина имеет два клуба в основной сетке Лиги чемпионов, а, скажем, Россия только один", - отметил хорватский хав Шахтера. "Наш тренер придерживается своей философии, и в предыдущих сезонах она его не подводила. Чем больше людей играют, тем меньше недовольных тренером", - признался Дарио Срна. "За вторую путевку в плей-офф Шахтер, Спортинг и Базель поборются примерно с равными шансами на успех. Мне кажется, что мы сильнее португальцев и швейцарцев, однако это ощущение нуждается в доказательствах на поле", - заявил игрок донецкого клуба. "Англия доказала, что у нее слишком много хороших игроков, чтобы этим не воспользоваться. Я уже не говорю о Фабио Капелло, одним лучших в мире тренеров. И еще. Хорошо, что все это произошло в самом начале турнира, когда есть предостаточно времени для работы над ошибками", - признался Срна. "В октябре сойдемся с украинцами в Харькове - это будет ключевой матч сезона для обеих сборных. Особенно для сборной Хорватии - нам теперь нужно догонять англичан", - подчеркнул полузащитник сборной Хорватии. "Если смотреть на вещи реально, то фаворитами в нашей группе можно считать только две сборные - Англию и Хорватию. Впрочем, не хотелось бы сейчас углубляться в эту тему. Не время. Для меня злоба дня: Базель - Шахтер", - резюммировал Дарио Срна.