Гретцки закрыта дорога в сборную Канады

Легендарный хоккеист Уэйн Гретцки не будет руководить сборной Канады на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере. Как заявил глава Федерации хоккея Канады Боб Николсон, Гретцки следует сосредоточиться на работе главным тренером клуба NHL Финикс Койотс, информирует «Спорт Экспресс». Гретцки работал генеральным менеджером сборной Канады на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити, где канадцы выиграли золотые медали, и на Играх-2006 в Турине, где Канада в 1/4 финала уступила сборной России (0:2). Ожидалось, что Гретцки будет занимать должность генерального менеджера и на домашней для канадцев Олимпиаде в Ванкувере. Николсон сказал, что Гретцки может принять участие в процессе выбора нового генерального менеджера сборной. Этот пост может занять президент Эдмонтон Ойлерс Кевин Лоу или генеральный менеджер этого клуба Стив Тамбеллини. Также рассматриваются кандидатуры Кена Холланда из Детройта и Боба Гэйни из Монреаля, а также легендарного Стива Айзермана.