Феттель: Не сравнивайте меня с Шумахером

Победитель Гран-При Италии Себастьян Феттель считает, что нет смысла сравнивать его с семикратным чемпионом мира Михаэлем Шумахером."Не забывайте, чего Михаэль добился в прошлом. Не думаю, что кого-нибудь из нынешних пилотов можно сравнивать с ним. Разве что Алонсо, который выиграл два чемпионата", - заявил Себастьян Феттель. "Я еще очень молод и не нуждаюсь в каких-либо сравнениях. Шумахер - один из лучших гонщиков в истории автоспорта. Я знаком с ним лично. Он отличный парень без всяких признаков звездной болезни", - подчеркнул молодой немецкий гонщик, информирует «Корреспондент». "Еще несколько недель назад мы поняли, что у команды отличный болид, так что я надеюсь, что в следующих Гран-При удастся завоевать еще несколько очков. Не ощущаю себя суперзвездой и прекрасно понимаю, что в Сингапуре не смогу одержать очередную победу. Нужно твердо стоять на земле", - отметил пилот Toro Rosso. "Что бы ни случилось, буду выступать за Red Bull. Не считаю этот переход шагом назад. Многие думают, что Toro Rosso сильна только благодаря мотору Ferrari, но на самом деле это не единственное слагаемое успеха", - признался Феттель. Ранее менеджер Михаэля Шумахера Вилли Вебер заявил, что не против поработать с пилотом Toro Rosso Себастьяном Феттелем. В воскресенье, 14 сентября, немецкий пилот Torro Roso Себастьян Феттель впервые в карьере стал победителем гонки Формулы-1. Феттель, который ушел в гонку Гран-При Италии первым благодаря выигранной накануне квалификации, уверенно лидировал на протяжении всей дистанции и принес своей команде первую в истории победу в Формуле-1.