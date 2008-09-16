Менеджер Шумахера заинтересовался Феттелем

Менеджер Михаэля Шумахера Вилли Вебер заявил, что не против поработать с пилотом Toro Rosso Себастьяном Феттелем."Хотел ли бы поработать с Феттелем? Несомненно! Он отличный парень. Думаю наше сотрудничество было бы очень продуктивным", - заявил Вебер, отмечает «Корреспондент». В воскресенье, 14 сентября, немецкий пилот Torro Roso Себастьян Феттель впервые в карьере стал победителем гонки Формулы-1. Феттель, который ушел в гонку Гран-При Италии первым благодаря выигранной накануне квалификации, уверенно лидировал на протяжении всей дистанции и принес своей команде первую в истории победу в Формуле-1.