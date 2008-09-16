Следующий бой Котельник проведет в Madison Square Garden

Уверенная защита титула чемпиона мира по версии WBA в суперлегком весе Андреем Котельником в бою против японца Кимуры принесла украинцу долгожданные дивиденды - свой следующий поединок он проведет в легендарном Madison Square Garden. 30-летний украинский боксер 8 ноября в Нью-Йорке примет участие в большом боксерском шоу, главным событием которого станет поединок между Джо Кальзаге и Роем Джонсом-младшим, информирует «Корреспондент». Соперником Котельника станет 26-летний выходец из Одессы Дмитрий Салита, который пока не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге и занимает третье место в рейтинге WBA. Салита уже заявил сайту BoxingScene.com о том, что "поединок с Котельником - это решенное дело", однако оговорился, что "пока они ждут окончательно подтверждения этого от представителей чемпиона". В ночь на воскресенье, 14 сентября, чемпион WBA в суперлегком весе Андрей Котельник успешно провел первую защиту своего титула, одержав победу единогласным решением судей над Норио Кимурой. Чемпионский бой проходил во Львове.