Янкович: Знаю, как побеждать Серену Уильямс

Экс-первая ракетка мира сербская теннисистка Елена Янкович новой целью в карьере назвала победу на одном из турниров Большого Шлема. В серию турниров Большого Шлема входят Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон и Открытый чемпионат США. В 2008 году Янкович пробилась в финал последнего из этих турниров, но уступила в борьбе за титул американке Серене Уильямс. «Я была близка к своей цели, и теперь я знаю, как побеждать Серену, – приводит слова 23-летней сербки «РИА«Новости». – Это не последний мой турнир Большого Шлема, мое время придет. И я поставила себе цель выиграть такой турнир и, возможно, всю серию». В августе этого года Янкович на некоторое время возглавила мировой теннисный рейтинг, а в настоящее время является второй ракеткой мира, уступая только Серене Уильямс. «Я была первым номером в мире. И это что-то, что уже навсегда останется со мной, станет частью моей биографии. Но надо двигаться вперед и ставить перед собой новые цели. Я сыграла в финале US Open, и теперь у меня есть весьма ценный опыт», - считает теннисистка. На этой неделе Янкович выступит на турнире первой категории Женской теннисной ассоциации в Токио, где посеяна под первым номером. В прошлом году сербка дошла здесь до четвертьфинала, уступив соотечественнице Ане Иванович.