Екимов: Контадор упал на спуске, но обошлось без повреждений

Спортивный директор «Астаны» Вячеслав Екимов прокомментировал прошедший этап супервеломногодневки «Вуэльта». «На спуске упал Альберто Контадор, – сказал Екимов агентству «Весь спорт» – Можно сказать, повезло, потому что серьезных повреждений он не получил – но заметно ободрался с левой стороны, особенно колено. Видимо, отвлекся, на какое-то время потерял концентрацию – и тут же за это поплатился. Вот напоминание о том, что я постоянно повторяю: гонка закончится только на финишной черте в Мадриде, до этого нельзя считать, что дело сделано, ни в коем случае нельзя расслабляться! В целом, может быть, этот тревожный звонок пойдет Контадору только на пользу», сообщает «Газета.Ru». Вячеслав Екимов также отметил особенности следующего, 16-го этапа, который пройдет сегодня. «Этап по-своему коварный, на пути в Самору всегда сильный ветер. Возможно, будут предприниматься попытки разорвать группу. Но нас ситуация полностью устраивает, поэтому атаковать – не наша задача. Будем опять стараться все держать под контролем. По сути дела, последняя решающая битва, я думаю, состоится только на субботнем этапе, когда будет «разделка» в гору», - заключил Вячеслав Екимов.