Петрову угнетает жизнь профессиональной теннисистки

Надежда Петрова призналась, что ее угнетает жизнь профессиональной теннисистки. Россиянка, занимающая 20-е место в мировом рейтинге, разочарована стилем жизни, который состоит из постоянных перелетов и тренировок, а также не оставляет времени для участия в общественной жизни. «Порой бывает очень одиноко, и тогда начинается настоящая депрессия, – приводит слова Петровой «РИА«Новости». – Конечно, жизнь вне корта у теннисисток тоже есть, но мало кто доволен ей. Ошибаются те люди, которые думают что теннис для нас - это вся жизнь. Это то, что мы делаем ради того, чтобы жить, а не живем, чтобы играть». Петрова пожаловалась на неудачную поездку на Бали, где она дошла до полуфинала, уступив будущей победительнице соревнований Патти Шнидер из Швейцарии. «Мне там было очень плохо. Я очень ждала этой поездки, но после прилета у меня было две тренировки, на следующий день столько же, и у меня вообще не оставалось времени ни на что. Мы хотим вести нормальную общественную жизнь и временами делать какие-нибудь глупости вместо того, чтобы ложиться спать вовремя и есть то, что нужно. Хочется более захватывающей жизни, больше веселья», – заметила она.