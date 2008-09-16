Бокс. Руис проиграл Валуеву вне ринга

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) отклонила требование американского боксера-тяжеловеса Джонни Руиса аннулировать результат его боя с Николаем Валуевым и лишить россиянина титула чемпиона. В официальном заявлении WBA говорится, что претензии Руиса к судейству поединка не имеют никаких оснований, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на интернет-издание fightnews.com. Команда американского боксера объявила о намерении опротестовать результат боя еще 8 сентября. Руис и его представители утверждали, что по ходу поединка секунданты Валуева знали текущий счет, но в заявлении WBA говорится, что никаких доказательств этому обнаружить не удалось. Американский боксер был также недоволен тем, что судья Антонио Рекена в двух раундах выставил равные очки (10:10) вопреки рекомендациям WBA. Всемирная боксерская ассоциация считает, что Рекена действовал в соответствии с правилами. WBA признала, что единственную ошибку допустил судья Такеши Симакава. В карте 12-го раунда он перепутал фамилии боксеров и выставил очки в пользу Руиса (10:9), хотя посчитал победителем Валуева. Эта ошибка была исправлена после боя. В итоге официальным результатом поединка стала победа россиянина единогласным решением судей. В заявлении команды Руиса говорилось также об ошибке рефери, который, по мнению американца, должен был отсчитать Валуеву нокдаун во втором раунде. WBA оставила этот эпизод без комментариев. Отметим, что Руис требовал не только аннулировать результат его боя с Валуевым, но и провести матч-реванш.