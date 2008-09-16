Футбол. Рекордсмен объявил об уходе из спорта

Защитник сборной Хорватии по футболу Дарио Шимич, являющийся рекордсменом национальной команды по количеству проведенных матчей (100 игр), объявил об окончании международной карьеры. Шимич, которому 22 ноября исполнится 33 года, считает, что пришло время уступить место молодым игрокам, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на AFP. Свой последний матч за сборную Хорватии Шимич провел в августе 2008 года, когда принял участие в товарищеской встрече против Словении. В первых играх отборочного турнира чемпионата мира 2010 года с Казахстаном и Англией защитник не участвовал. Шимич отметил, что он чувствует себя способным выступать на высоком международном уровне, однако принял решение уйти из сборной. По словам футболиста, он доволен своей карьерой в национальной команде, за которую он выступал с 1996 года. В составе сборной Хорватии Шимич стал бронзовым призером чемпионата мира 1998 года во Франции. Позднее он участвовал в чемпионатах мира 2002 и 2006 годов, а также в чемпионатах Европы 2004 и 2008 годов. На клубном уровне защитник выступал за загребское "Динамо", итальянские "Интер" и "Милан", а летом 2008 года перешел в "Монако".