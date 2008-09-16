Павлюченко в «Тоттенхэме» не освоился

Главный тренер «Тоттенхэма» Хуанде Рамос после поражения от «Астон Виллы» (1:2) в матче 4-го тура премьер-лиги посетовал на то, что у новичков команды было недостаточно времени для подготовки. «У нас было слишком мало времени для подготовки. Новички Роман Павлюченко, Ведран Чорлука и Фрэйзер Кэмпбелл еще не освоились в команде. Мы неудачно начали сезон, потерпев три поражения, но сейчас главное – не падать духом и постараться как можно быстрее подняться вверх по турнирной таблице», – приводит слова Рамоса СПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на ВВС.