Луческу: В нашей группе один фаворит – «Барселона»

Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу рассказал о своих ожиданиях от матча 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Базеля». «Перед стартом хочу отметить, что у нас очень ровная группа. Есть один фаворит – «Барселона» – и остальные команды: «Базель», «Спортинг» и «Шахтер». Любая из этой тройки может претендовать на второе место в группе. Знаем, что играем с командой, которая имеет большое преимущество в чемпионате Швейцарии. Знаем «Базель» и уровень игроков этого клуба. Практически каждый раз, когда находимся на сборах, проводим с этой командой контрольные матчи. Не хотелось бы долго говорить о сопернике, лучше скажу о своей команде. Все игроки здоровы и готовятся к завтрашней встрече. Результат матча будет зависть от того, чьи лучшие качества возьмут верх. Либо сильная физическая подготовка «Базеля», либо высокая техничная оснащенность «Шахтера», – приводит слова Луческу официальный сайт ФК«Шахтер».