Рукопашный бой. Впервые в истории встретятся звезды России и США

Первая в истории международная матчевая встреча по рукопашному бою пройдет в ледовом дворце спорта на Ходынском поле 25 сентября. В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены России и США, в том числе чемпионы России Юрий Круглов, Ренат Булыкин, Геннадий Зуев, а также участник боев К1 Джордж Рандолф и чемпион мира по панкратиону 14-кратный чемпион Америки Джон Фраендленд. «Предстоящая матчевая встреча – событие знаковое. Ведь это первый турнир, который проводит наша федерация. Рукопашный бой в России существует давно и активно используется правоохранительными органами в качестве системы подготовки спецслужб. Более того, по официальным данным, в нашей стране этим видом спорта занимаются более 100 тысяч человек, и ежегодно проходит более 50 соревнований. Но для повышения уровня мастерства обязательно нужны международные встречи. Конечно, хотелось бы выиграть у американцев все поединки. Но в составе оппонентов, которые, как и мы, готовились к этому матчу с февраля, есть очень сильные бойцы», – цитирует президента Международной федерации рукопашного боя Сергея Астахова «Спорт Экспресс».