Венгер: «Арсенал» устроит даже ничья с киевским «Динамо»

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер не сомневается, что киевское "Динамо" даст его команде достойный бой в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов и сказал, что не будет против ничейного результата в этой встрече. "Нам предстоит сыграть очень трудный матч. Мы рассчитываем победить, но даже ничейный результат можно будет занести в актив. На пути к групповому этапу Лиги чемпионов "Динамо" сумело дважды обыграть московский "Спартак" со счетом 4:1, а мы знаем, насколько сейчас силен чемпионат России. И киевляне в этих матчах выглядели просто блестяще", - приводит слова Венгера Чемпионат.ру со ссылкой на официальный сайт "канониров". Добавим, что Венгер трижды привозил "Арсенал" на Украину, и каждый раз его команда терпела поражения – дважды лондонцы уступили киевскому "Динамо" и один раз донецкому "Шахтеру".