Хоккей. Ружичка: В России мне лучше, чем в США

Cловацкий форвард "Спартака" Штефан Ружичка за короткое время стал лидером красно-белых, а наставник "Спартака" Милош Ржига уверяет, что нападающий играет лишь на 50 процентов от своих возможностей. - Я устал от постоянной борьбы за место в главной команде. Морально устал. В Северной Америке сейчас все рассказывают, что из НХЛ в Россию уезжают за большими деньгами. Не верьте, - уверяет словацкий форвард. - Вопрос контракта, конечно, очень важен, и в "Спартаке" мои условия, не стану скрывать, лучше, чем были в "Филадельфии". Но это не главное. Лично мне в России нравится больше, чем в США. За океаном - страна, в которой все зарабатывают деньги. Здесь - страна, где зарабатываешь и отдыхаешь душой. Понимаете, очень тяжело жить, когда никому не интересно, что у тебя на душе. В США никто ни сочувствовать, ни поддерживать морально не будет. Там ты один на один со всем миром. В России мне, славянину, гораздо легче. Говоря о чешских друзьях в КХЛ, Ружичка назвал двух динамовцев - Чаянека и Рахунека. "Мне впору назвать "Динамо" клубом моих друзей. Кроме Толпеко там сейчас и Чаянек выступает, и Рахунек. Жаль, календарь наши команды постоянно разводит: то мы на выезде играем, то они. Советуясь с ними, когда в Россию собирался, ничего, кроме шуток, не услышал. Например, пытались меня пугать, что после НХЛ я в вашей лиге не потяну - не клубы, мол, а сплошные "Детройты". Или рассказывали, что вся Москва заполнена разбитыми машинами из-за того, что водители вместо светофоров разглядывают гуляющих по тротуарам девушек", - говорит форвард в интервью «Спорт Экспрессу». Тренер "Спартак" Милош Ржига считает, что и при нынешних прекрасных результатах Ружичка показывает только половину своих способностей. "Вы что, хотите сказать, что мой тренер считает меня гением? Вторым Ягром? (Смеётся.) Мне даже страшно становится за наших соперников, если я и вправду смогу раскрыть свою вторую половину!" - улыбается нападающий.