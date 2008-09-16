На болельщика напали, приняв его за хозяина «Ньюкасла»

Болельщик английского футбольного клуба "Ньюкасл" Алан Маккена подвергся нападению хулигана, который перепутал его с владельцем команды Майком Эшли. Маккена рассказал, что из-за внешнего сходства его и раньше часто путали с Эшли, в такой неприятной ситуации он оказался впервые, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на Sky News. Инцидент произошел в одном из кафе Ньюкасла. Когда Маккена направлялся к выходу, к нему подошел пьяный человек, спросивший является ли Маккена Майком Эшли. Маккена попытался объяснить, что он не имеет никакого отношения к владельцу "Ньюкасла", но неизвестный напал на болельщика. По словам Маккены, хулигану не удалось его ударить, поскольку злоумышленнику помешали друзья болельщика. 37-летний Маккена, являющийся владельцем ресторана, рассказал, что он встречался с Эшли на матчах "Ньюкасла" и назвал владельца клуба отличным парнем с чувством юмора. По словам Маккены, Эшли заходил к нему в ресторан и фотографировался с болельщиками команды. "Меня часто путают с Майком Эшли, хотя, по-моему, мы не сильно похожи. Когда он был популярен, люди часто подходили ко мне, хлопали по спине и благодарили за работу", - рассказал Маккена. Однако, по словам болельщика, из-за последних неудач "Ньюкасла" его часто начали оскорблять незнакомые люди. В воскресенье, 14 сентября, Майк Эшли выставил "Ньюкасл" на продажу. Многие болельщики команды оказались недовольны тем, что владелец клуба отправил в отставку главного тренера Кевина Кигана. После четырех туров чемпионата Англии - 2008/09 "Ньюкасл" с четырьмя очками занимает 16-е место в турнирной таблице.