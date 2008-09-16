Журналисты пожаловались в УЕФА на федерацию футбола

Спортивные журналисты Румынии обратились в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с жалобой на агрессивное поведение со стороны ряда представителей клубов и Федерации футбола Румынии (ФРФ). Как сообщает ИТАР-ТАСС, в письме профсоюза журналистов «МедиаСинд» в УЕФА упоминаются несколько случаев оскорбительного отношения к работникам СМИ: президент клуба «Плоешти» и член исполкома ФРФ оскорбил «устно и физически» корреспондента ежедневной газеты «Мониторул», тренер «Политехники» вел себя агрессивно по отношению к журналистам радиостанции SRTV, а несколько футболистов сборной Румынии даже забросали камнями журналистов после отборочного матча чемпионата мира-2010 с командой Литвы (0:2). Профсоюз обвинил ФРФ и президента Мирча Санду в бездействии и защите чиновников. Руководство ФРФ опровергло факт нападения игроков сборной на журналистов, несмотря на заснятые на видео доказательства. Поведение румынской федерации в данном случае «МедиаСинд» счел «недопустимым» и обратился за помощью в УЕФА с просьбой «отстоять права и свободы прессы и предотвратить повторение подобных выходок».Копия письма была также направлена в Международную федерацию журналистов.