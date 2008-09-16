«Ювентус» бесплатно избавляется от игрока сборной Португалии

Итальянский футбольный клуб "Ювентус" принял решение разорвать контракт с защитником сборной Португалии Жорже Андраде, который из-за травмы колена не выходит на поле более года. Летом 2007 года "Ювентус" купил игрока у испанского "Депортиво" за десять миллионов евро и готов отпустить его бесплатно, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на интернет-издание Goal.com. Жорже Андраде впервые получил тяжелую травму колена в феврале 2006 года и не смог принять участие в чемпионате мира в Германии. Защитник вернулся в строй в конце 2006 года, а следующим летом подписал контракт с "Ювентусом". В начале сезона-2007/08 он был основным игроком итальянской команды, но в сентябре повредил коленную чашечку и с тех пор не выходил на поле. Контракт Жорже Андраде с "Ювентусом" рассчитан до конца июня 2010 года. Руководство итальянского клуба не уверено, что футболист сможет возобновить выступления на высоком уровне, и решило разорвать контракт с игроком, чтобы сэкономить на его зарплате. 30-летний Жорже Андраде начинал карьеру в португальском клубе "Эштрела Амадора", затем выступал за "Порту", в 2002 году перешел в "Депортиво", а в 2007 - в "Ювентус". За сборную Португалии он сыграл 51 матч и стал вице-чемпионом Европы 2004 года.