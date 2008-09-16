Львовяне против строительства в городе стадиона для Евро-2012

Тем временем общественные организации Львова инициируют референдум об отказе от проведения в городе матчей ЕВРО-2012. Как сообщает «Корреспондент», поводом для такого решения стал спор вокруг строительства нового стадиона на средства города. "Жители Львова не желают строительства стадиона за бюджетные средства, когда узнают, что эти деньги могут быть использовать на дороги, детские сады и больницы", заявили члены Общественного форума Львова. Представители форума обнародовали результаты опроса населения Львова, согласно которому 60% жителей выступили против строительства стадиона за деньги города.