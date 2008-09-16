Шараповой не будут делать операцию

Российская теннисистка Мария Шарапова, с августа не выступавшая ни на одном турнире из-за травмы плеча, вернется на корт в январе 2009 года. Россиянка примет участие в выставочных соревнованиях в Гонконге, а затем выступит на первом в сезоне-2009 турнире из серии "Большого шлема" - Открытом чемпионате Австралии, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на издание Tennis Australia. Шарапова усугубила травму правого плеча на турнире в Монреале, где она не смогла доиграть матч второго круга против японки Аи Сигуямы. В начале августа спортсменка говорила, что может вернуться на корт через два-три месяца (то есть, в октябре или ноябре), но теперь ее возвращение откладывается до января. Последний месяц Шарапова тренировалась в Финиксе под руководством тренера по физической подготовке Бретта Фишера. Операция на травмированном плече теннисистки проводиться не будет. Напомним, что в начале 2008 года Шарапова выиграла Открытый чемпионат Австралии. В настоящее время она занимает шестое место в рейтинге WTA (Женская теннисная ассоциация).