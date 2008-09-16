Айзерман станет генеральным менеджером сборной Канады на Олимпийских играх

Президент федерации хоккея Канады Боб Николсон заявил, что Уэйн Гретцки не станет генеральным менеджером сборной Канады на Олимпиаде-2010 в Ванкувере. «Для Уэйна лучше сконцентрироваться на работе главного тренера в «Финиксе», – приводит слова Николсона «Газета.Ru» со ссылкой на АР. Правда, и сам Гретцки не желает занимать этот пост: он хотел бы стать консультантом команды. Напомним, что Гретцки уже был генеральным менеджером сборной Канады на Олимпиаде-2002 в американском Солт-Лейк-Сити, где его команда завоевала золото, а также на Играх в Турине. С большой долей вероятности, генеральным менеджером сборной Канады по хоккею на Олимпийских играх-2010 в Ванкувере станет Стив Айзерман, сообщает TSN. Айзерман занимал пост генерального менеджера в 2007 году, когда на чемпионате мира в Москве его команда завоевала золото, и на мировом первенстве в Канаде, где хозяева турнира в финале уступили российской сборной. С «Красными крыльями» Айзерман три раза выигрывал Кубок Стэнли (1997, 1998, 2002). В 21 год, перед сезоном 1986/1987, его выбрали капитаном команды, которым он оставался до конца своей карьеры. Айзерману принадлежит рекорд по самому длительному пребыванию на посту капитана команды НХЛ. За время своей карьеры он выигрывал несколько призов НХЛ, включая «Лестер Пирсон Авард» в 1989, «Конн Смайт Трофи» в 1998 году как самому ценному игроку плей-офф, «Фрэнк Дж. Селки Трофи» в 2000 как лучшему форварду оборонительного плана и «Билл Мастертон Трофи» в 2003. Также Стив 9 раз участвовал в матче всех звёзд НХЛ. 3 июля 2006 года Айзерман объявил об уходе из спорта, завершив карьеру на шестой позиции в списке лучших бомбардиров НХЛ за всю историю. 25 сентября того же года его назначали вице-президентом команды «Детройт Рэд Уингз». Отметим, что Айзерман также выступал за национальную сборную и выиграл с ней в 2002 году зимние Олимпийские игры и Кубок Канады в 1984 году. Также претендентами на вышеуказанную должность являются президент «Эдмонтона» Кевин Лоу и генеральный менеджер команды «нефтяников» Стив Тамбеллини, которые были помощниками Гретцки на Играх 2002 и 2006 годов. В претендентах еще значатся генеральный менеджер «Детройта» Кен Холланд и его коллега из «Монреаля» Боб Гейни.