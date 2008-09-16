Айзерман станет генеральным менеджером сборной Канады на Олимпийских играх

16 сентября 2008, 16:44

Президент федерации хоккея Канады Боб Николсон заявил, что Уэйн Гретцки не станет генеральным менеджером сборной Канады на Олимпиаде-2010 в Ванкувере. «Для Уэйна лучше сконцентрироваться на работе главного тренера в «Финиксе», – приводит слова Николсона «Газета.Ru» со ссылкой на АР. Правда, и сам Гретцки не желает занимать этот пост: он хотел бы стать консультантом команды. Напомним, что Гретцки уже был генеральным менеджером сборной Канады на Олимпиаде-2002 в американском Солт-Лейк-Сити, где его команда завоевала золото, а также на Играх в Турине. С большой долей вероятности, генеральным менеджером сборной Канады по хоккею на Олимпийских играх-2010 в Ванкувере станет Стив Айзерман, сообщает TSN. Айзерман занимал пост генерального менеджера в 2007 году, когда на чемпионате мира в Москве его команда завоевала золото, и на мировом первенстве в Канаде, где хозяева турнира в финале уступили российской сборной. С «Красными крыльями» Айзерман три раза выигрывал Кубок Стэнли (1997, 1998, 2002). В 21 год, перед сезоном 1986/1987, его выбрали капитаном команды, которым он оставался до конца своей карьеры. Айзерману принадлежит рекорд по самому длительному пребыванию на посту капитана команды НХЛ. За время своей карьеры он выигрывал несколько призов НХЛ, включая «Лестер Пирсон Авард» в 1989, «Конн Смайт Трофи» в 1998 году как самому ценному игроку плей-офф, «Фрэнк Дж. Селки Трофи» в 2000 как лучшему форварду оборонительного плана и «Билл Мастертон Трофи» в 2003. Также Стив 9 раз участвовал в матче всех звёзд НХЛ. 3 июля 2006 года Айзерман объявил об уходе из спорта, завершив карьеру на шестой позиции в списке лучших бомбардиров НХЛ за всю историю. 25 сентября того же года его назначали вице-президентом команды «Детройт Рэд Уингз». Отметим, что Айзерман также выступал за национальную сборную и выиграл с ней в 2002 году зимние Олимпийские игры и Кубок Канады в 1984 году. Также претендентами на вышеуказанную должность являются президент «Эдмонтона» Кевин Лоу и генеральный менеджер команды «нефтяников» Стив Тамбеллини, которые были помощниками Гретцки на Играх 2002 и 2006 годов. В претендентах еще значатся генеральный менеджер «Детройта» Кен Холланд и его коллега из «Монреаля» Боб Гейни.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
04:44
У Путина иссякают ресурсы для контроля над обществом — политолог
04:13
Под Хмельницким нашли бесхозный контейнер с радиоактивным веществом
03:39
NASA показало фотографию "космического призрака"
03:02
В Британии женщина забыла об оральном сексе в поезде с незнакомцем
02:36
«Эталон шарма». Джанабаева снялась в клипе в необычном платье: фото
02:17
В России в объектив камеры попал побег ребенка в подгузнике из детсада: видео
01:59
В Румынии на доме писателя и жертвы Освенцима написали антисемитские лозунги: фото
01:29
В Хмельницком многотонный грузовик упал с моста в реку: жуткие фото
00:56
«Волочкова отдыхает». Собчак у моря села на шпагат: фото
00:27
В новом сезоне «Карточного домика» Кремль залили кровью: фото
05 августа, воскресенье
23:55
В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
15:33
"Харе бухать, Батя". В Сети высмеяли новое российское фото Януковича
15:25
Пьяный российский капитан "присадил" на балтийскую мель 130-метровый сухогруз
15:16
«Боялся меня»: Милевский рассказал, почему тренер выгнал его из «Динамо»
15:02
Водная авария. В Днепре пьяный капитан катера "впилялся" в плавучий ресторан
14:27
Истребители и штурмовики: стало известно, сколько самолетов получат ВСУ до конца года
14:06
В Украине из-за летального случая запретили популярный анестетик
13:54
В Одессе женщина пыталась покончить с собой на глазах у детей
13:41
Решали вопрос со «смотрящим»: на Кировоградщине на «сходке» задержали более 30 авторитетов
13:28
"Белочка зашла в гости». В Киеве на Подоле пьяный мужчина пытался зарубить саблей прохожего
12:22
Отец изнасиловал дочь с ДЦП: в Нацполиции рассказали подробности преступления
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять