Чехия поможет Украине с Евро-2012

Чехия заинтересована в инвестировании в проекты по подготовке чемпионата Европы по футболу 2012 года. Об этом сказал премьер-министр Чехии Мирек Тополанек, сообщает «Спорт.com.ua» со ссылкой на интервью в газете «Хрещатик». «Важной с экономической точки зрения и интересной для чешских инвесторов является, в частности, организация чемпионата Европы по футболу в 2012 году, которой займутся вместе Украина и Польша», - сказал он. При этом Тополанек отметил, что экономические отношения между Украиной и Чехией динамично развиваются и украинская экономика является перспективной для чешских экспортеров. В частности, он отметил широкие возможности для поставок из Чехии машин и оборудования для электротехнической и пищевой промышленности, строительных, сельскохозяйственных товаров, изделий текстильной промышленности. Кроме того, Тополанек считает, что для развития торгово-экономических отношений между Чехией и Украиной весьма положительным моментом стало вступление Украины во Всемирную организацию торговли. Как сообщало агентство, Тополанек посетит Украину для встреч с властями 16-17 сентября. Украина и Польша выиграли организованный УЕФА тендер на проведение чемпионата Европы по футболу 2012 года.