Бывший тренер «Торино» и «Сампдории» Вальтер Новеллино считает, что, несмотря на ужасное начало сезона, «Милан» все еще остается фаворитами на Скудетто. Хотя после двух поражений от не самых сильных команд многие меняют свои прогнозы. «У Карло Анчелотти сейчас полоса неудач, но, на его счастье, клуб безоговорочно ему доверяет, - сказал специалист. – Уверен, что как только все игроки восстановятся и будут в распоряжении Карло, команда станет играть намного лучше. До начала чемпионата «Милан» был одним из фаворитов, и, несмотря на два поражения, это по-прежнему так. Но чтобы быть более конкурентоспособными «Милану» нужно омолодить команду», передает «Спорт.com.ua».