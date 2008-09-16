Капитан «Челси» вне дисквалификации

Ассоциация футбола Англии (FA) отменила трехматчевую дисквалификацию, наложенную на капитана "Челси" Джона Терри. Таким образом, защитник сможет принять участие в центральном матче пятого тура чемпионата премьер-лиги против "Манчестер Юнайтед", который состоится в ближайшее воскресенье, 21 сентября, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на официальный сайт FA. 13 сентября в игре чемпионата Англии против "Манчестер Сити" Терри получил красную карточку и позднее был дисквалифицирован на три матча. "Челси" подал жалобу в FA, и апелляция лондонского клуба была удовлетворена. Как отмечает BBC News, рефери матча "Манчестер Сити" - "Челси" (1:3) Марк Хэлси показал Терри красную карточку на 77-й минуте за фол против бразильского нападающего Жо. Нарушение правил произошло в середине поля во время атаки "Манчестер Сити". Если бы дисквалификация Терри была оставлена в силе, то он пропустил бы не только встречу с "МЮ", но и матчи Кубка английской лиги против "Портсмута" (24 сентября) и чемпионата Англии против "Сток Сити" (27 сентября). В настоящее время "Челси" в чемпионате премьер-лиги делит первое-второе место с "Ливерпулем". Обе команды набрали десять очков в четырех матчах. "Манчестер Юнайтед" занимает 14-е место (четыре очка после трех встреч).