Надаль: Это что-то особенное - играть дома, к тому же в таком месте

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль считает, что полуфинальный матч на Кубок Дэвиса против команды США, который будет проведен на арене, вмещающей 24 000 зрителей, станет незабываемым опытом. "Это что-то особенное - играть дома, к тому же в таком месте. У меня был трудный сезон, но игра на домашней арене против команды США станет дополнительной мотивацией для меня. Сейчас мне трудно судить, каково мое состояние. Осталось немного времени, и мне надо набрать наилучшую форму, потому что это будет трудный матч", – цитирует Надаля «Корреспондент» со ссылкой на Sporting Life. Отметим, что полуфинальный матч между командами Испании и США пройдет в Мадриде на арене Plaza de Toros de Las Ventas, где обычно проводится коррида, а также различные музыкальные мероприятия. 3 сентября испанский теннисист Рафаэль Надаль стал обладателем Премии спорта Принца Астурийского. 18 августа 2008 года олимпийский чемпион, испанец Рафаэль Надаль сместил с первой строки рейтинга ATP швейцарца Роджера Федерера, бессменно носившего титул первой ракетки мира на протяжении четырех с половиной лет.