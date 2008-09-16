«Динамо» сообщает, кто будет транслировать матч с «Арсеналом»

На данный момент еще точно неизвестно, на котором из украинских общенациональных каналов будут показывать матч первого тура группового турнира Лиги чемпионов между киевским Динамо и лондонским Арсеналом. Это может быть Первый национальный или канал ТЕТ. В пресс-службе Динамо сообщается, что матч Динамо - Арсенал, скорее всего, покажет телеканал ТЕТ. Ранее сообщалось, что Первый национальный не покажет Динамо - Арсенал, потому что переговоры о покупке сублицензии еще не завершены. Ранее, 11 сентября, появилась информация, что матч Динамо - Арсенал будет показывать Первый национальный, который приобрел сублицензию на показ матчей Лиги, передает «Корреспондент».