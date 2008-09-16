Нападающий «Манчестера» может пропустить матч Лиги чемпионов

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон подтвердил информацию, что нападающий команды Димитар Бербатов может пропустить поединок Лиги чемпионов против "Вильярреала" из-за полученной травмы колена. Кроме того, шотландский специалист оценил шансы других игроков принять участие во встрече. "Участие Димитара в матче Лиги чемпионов вызывает большие сомнения, так как в данный момент он находится в лазарете команды. Он получил несколько болезненных ушибов колена в матче внутреннего первенства против "Ливерпуля", что повлекло за собой достаточно тяжёлые последствия. Медики дали понять, что колено сильно опухло, и он просто-напросто не может тренироваться. Однако мы будем усердно работать в данном направлении. Что касается других игроков команды, то могу сказать, что Уэсли Браун не сможет помочь нам в матче против "Вильярреала" из-за повреждения коленного сустава. В свою очередь, Эвра чувствует лёгкое недомогание, но, вероятно, он успеет восстановиться к грядущей встрече. В ситуации с Криштиану Роналду также всё обстоит далеко не гладко. Хотя тренерский штаб и предполагает, что матч он начнёт на скамейке запасных. Кто знает, в итоге он вполне может появиться на поле", — приводит слова наставника Чемпионат.ру со ссылкой на Setanta Sports.