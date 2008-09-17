Лига чемпионов. «Шахтер» выиграл у «Базеля»

В стартовом матче Лиги чемпионов между командами «Базель» (Швейцария) и «Шахтера» (Украина). Результаты матча: «Базель» - «Шахтер» - 1:2 «Базель»: 1. Костанцо, 3. Ходель, 6. Желабер, 8. Хуггель, 11. Чипперфильд, 14. Стоккер, 19. Абрахам, 21. Марк, 30. Карлитуш, 31. Дердийок, 32. Дзанни. Запасные: 35. Стокли, 7. Джасула, 9. Перович, 17. Эдуардо Рубио, 23. Эдуардо, 28. Ферати, 29. Мустафи. «Шахтер»: 30. Пятов, 3. Хюбшман, 5. Кучер, 7. Фернандиньо, 8. Жадсон, 11. Илсиньо, 13. Шевчук, 17. Адриано, 25. Брандао, 27. Чигринский, 33. Срна. Запасные: 12. Худжамов, 4. Дуляй, 10 Селезнев, 22. Виллиан, 26. Рац, 44. Федецкий, 55. Езерский.

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