Чигринский: У «Базеля» слабая атака

Одержав дебютную победу в групповом этапе Лиги чемпионов, футболисты «Шахтера» были настроены позитивно и охотно отвечали на бесконечные вопросы журналистов, отмечает «Спорт.com.ua». Артем Федецкий: — Артем, у тебя сегодня дебют в Лиге чемпионов. Как оцениваешь, он удался? — Команда победила, значит все удалось. Я очень рад, что наконец-то вышел на поле, и мы победили. А то с «Металлистом» выходил — сыграли 2:2, с Полтавой тоже была неудача… Правда вот еще кубковую встречу с «Ильичевцем» с моим участием «Шахтер» выиграл. По поводу сегодняшнего матча хочу сказать, что команда имела много моментов для взятия ворот. Разумеется, тренер еще даст оценку нашим действиям. — По всему видно, что сейчас ты в хорошем настроении. — Ну, конечно! «Шахтер» добился важной победы на выезде, почему не радоваться? Главное было получить три очка, что мы и сделали. — Однако на последних секундах пропустили досадный гол. — Вообще-то, да. Очень неприятно получать такие мячи. Но, повторюсь, у «Шахтера» теперь есть три очка, что очень значимо. — Теперь ты можешь судить о том, какая она — атмосфера Лиги чемпионов… — Я всегда мечтал сыграть в таком турнире, как Лига чемпионов. А сейчас мечта осуществилась. Признаться, когда выходил на поле, по коже бегали мурашки. А в самой игре вообще эмоции захлестнули. Даже не могу описать, что чувствовал. — Когда ты выходил на поле, четвертый арбитр сперва показал, что ты меняешь Срну, а потом исправил на Фернандиньо. Перепутали номера? — Нет, просто у Дарио заболела приводящая связка, он попросил замену. Но потом оказалось, что повреждение не настолько серьезное, и капитан доиграл поединок на морально-волевых качествах. А мне пришлось уже возле кромки поля перестраиваться… Андрей Пятов: — С победой, Андрей. Какие эмоции? — Победа есть, но концовку смазали. Осадок остался. Я ошибся, должен был спокойно выходить и забирать мяч. Никто даже и не вспомнил бы этот момент. — Тяжело было первые минуты при такой мощной поддержке трибунами соперника? — В принципе, нет. Я уже имею опыт выступлений в подобной атмосфере. В таких ситуациях просто отключаешься и думаешь только о футболе. — Наша команда смотрелась на поле вполне уверенно… — Думаю, да. Результат это показал, мы могли выигрывать и с более крупным счетом. — А что сказал после матча Мирча Луческу? — Указал на расслабленность в конце матча. Это Лига чемпионов, здесь такой халатности не прощают. Даже 20 секунд расслабления могут погубить результат. Все может быть. Дмитрий Чигринский: — Дима, насколько, по-твоему, «Шахтеру» удалась сломить атакующий потенциал «Базеля»? — А кто сказал, что у «Базеля» высокий атакующий потенциал? — Ты так не считаешь? — Нормальная команда, но я не думаю, что они так уж сильны атакой. — Тогда в чем сила «Базеля»? — Организация игры — это их сильная сторона. Но когда «Базель» первым пропускает, начинает играть несколько авантюрно. Большим количеством игроков идут в атаку… А каких-то наигранных комбинаций я у них не увидел. Мы были готовы к такой манере игры. Если не брать во внимание забитый нами гол, то можно было бы сказать, что мы перекрыли все зоны. — Давненько «Шахтер» не забивал два гола со стандартов, вы к этому тоже готовились? — «Шахтер» силен не только в позиционной игре, но и умением использовать стандартные положения. У нас есть хорошие исполнители, при определенных эпизодах существуют специфические, известные нам траектории полета мяча… Забить с игры не вышло, получилось со стандартов. Но вы прекрасно видели, что шансы были и на протяжении всего матча. Я думаю, что все нормально. — Гол в наши ворота ставил отпечаток? — Вообще-то, да. Мы могли забить и пять, и шесть, и семь голов… А получилось только 1:2, и выглядит этот счет как будто несколько напряженным. Но вы видели, что «Шахтер» намного лучше играл. Не очень хорошо, что мы пропустили… И, тем не менее, главное, что три очка у нас.