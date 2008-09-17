Моуриньо: Как можно скорей хотим получить 12 очков

Тренер «Интера» Жозе Моуриньо остался доволен победой своей команды над «Панатинаикосом» со счетом 2:0. Три очка «черно-синим» принесли голы Амантино Мансини и вышедшего на замену Адриано, передает «Спорт.com.ua». «Сегодня я доволен результатом, тремя очками и характером, который показала команда, – сказал португалец. – Побеждать в матчах Лиги чемпионов на выезде всегда непросто, но у нас хватило сил выиграть. Мы хорошо начали, и наша цель по-прежнему получить 12 очков в группе как можно скорее. Непросто поменять психологию команды, но мы знаем, что можем стать одним из важнейших клубов Лиги чемпионов». Отдельно Моуриньо похвалил Златана Ибрагимовича, который, хотя и не забил, произвел на тренера впечатление. «Он проделал невероятную работу, - считает Жозе. – Его самоотдача может служить примером того, как стать выдающимся спортсменом. Его второй пас был блестящим. Адриано тоже проделал отличную работу и не растерялся перед воротами».