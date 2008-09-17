Спалетти: Мы шокированы, но оправимся

Тренер итальянской «Ромы» Лучиано Спаллетти не ожидал, что в стартовом матче Лиги чемпионов его команда проиграет дебютанту соревнования румынскому «Клужу» со счетом 2:1. После матча тренер попытался найти причины такого результата, сообщает «Спорт.com.ua». «Что-то у нас получалось, а что-то нет, - прокомментировал Спаллетти. – Мы были не организованны, а они хорошо играли, плюс им немного повезло. Проблема в том, что команда начала слишком волноваться, и вот тогда ситуация стала очень непростой. Некоторые играли хорошо, например Риисе, но у кого-то, как у Баптисты, ничего не получалось. В целом, все нормально отыграли. Я рад, что игроки поняли, что у нас есть проблемы, которые нужно решать. Сейчас все мы немного шокированы, но мы сможем оправиться».