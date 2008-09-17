Названы дата и место боя Кличко - Поветкин

Промоутерская компания братьев Кличко K2 Promotions победила в конкурсе, устроенном Международной федерацией бокса (IBF), и получила право на организацию поединка между чемпионом IBF и WBO в супертяжелом весе Владимиром Кличко и обязательным претендентом по версии IBF Александром Поветкиным, сообщает Allboxing.ru. Конкурс был назначен после того, как представителям обоих боксеров не удалось согласовать условия проведения поединка в ходе двусторонних переговоров. K2 предложила огромную по нынешним временам сумму $13 млн в качестве общего призового фонда и легко превзошла единственного конкурента — промоутерскую компанию Sauerland Event, представляющую интересы Поветкина, которая предложила $8 млн. В соответствии с правилами IBF чемпион должен получить 75% призового фонда, что составит почти десять миллионов долларов, а Александру Поветкину достанутся оставшиеся 25% (3,3 миллиона долларов). Доверенное лицо Владимира Кличко Шелли Финкель о том, что поединок Кличко-Поветкин состоится 13 декабря в Германии — точное место его проведения пока не определено, — и будет транслироваться в США телеканалом НВО. «Я рад тому, что мы победили в тендере, — сказал Финкель. — K2 будет контролировать организацию этого поединка, и мы сможем сделать это на должном уровне».