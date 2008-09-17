Сын Руа отрицает факт нападения на хоккеиста

Сын известного вратаря, попавшего в «Зал Славы», Патрика Руа Джонатан не признал себя виновным в избиении вратаря соперника во время игры Юниорской хоккейной лиги Квебека, сообщает «Газета.Ru». Адвокат Джонатана потребовал больше доказательств вины своего клиента, в связи с этим суд был перенесен на 10 октября. В случае если вина будет доказана, то сыну хоккеиста придется выплатить штраф в размере $2 тыс. или отбыть шестимесячное наказание в тюрьме. Вратарь «Квебек Ремпартс»Джонатан Руа, отец которого также является его наставником, за несколько минут до начала решающего матча плей-офф лиги с «Чикоутими Садженинс» напал на своего коллегу из команды противника Бобби Надо. В связи с этим, ряд политиков Квебека высказались за запрет драк в лиге.