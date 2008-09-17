Клубы НХЛ опасаются, что финансовый кризис затронет хоккей

Клубы НХЛ опасаются, что финансовый кризис, который обернулся крахом крупных инвестиционных банков и крупнейшей страховой компании, может затронуть и хоккей. «Я думаю, мы все должны быть очень внимательны в эти трудные времена…Кризис может ударить по нашим спонсорам», – приводит слова президента «Эдмонтона», Патрика Лафорже «Газета.Ru». В свою очередь, комиссар Лиги Гари Бэттман не видит поводов для беспокойства. По славам Бэттмана, количество проданных абонементов уже к первому сентябрю на 4% превышало данный показатель прошлого года. Также он напомнил, что финансовое состоянии Лиги, начиная с сезона 2005/2006, с каждым годом улучшается. Комиссар заверил, что в связи с экономическим кризисом Лига не будет понижать потолок зарплат.