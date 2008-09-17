Коробов стал «профессионалом»

25-летний российский боксер, двукратный чемпион мира в весовой категории до 75 кг Матвей Коробов завершил свои выступления в любительском боксе и в прошедший понедельник подписал контракт с известной американской промоутерской компанией Top Rank, возглавляемой Бобом Арумом. Менеджером российского боксера станет Кэмерон Данкин, который также представляет интересы чемпиона WBC и WBO в среднем весе Келли Павлика и некоторых других известных боксеров. «Он потрясающий боксер. Он не знал поражений на протяжении пяти или шести лет, — приводит слова Данкина Allboxing.ru. — Он выиграл [в любительском боксе] все, за исключением Олимпиады. Он скромный воспитанный парень, который знает, чего он хочет. С ним не будет проблем. Он похож на других моих подопечных: Стивена Луэвано, Келли Павлика и Нонито Донэра».