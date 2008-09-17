Аверьянов: У «Баника» полно слабых мест

Сотрудник селекционной службы «Спартака» Александр Аверьянов, посетивший матч чемпионата Чехии с участием «Баника», считает, что у соперников красно-белых «полно слабых мест». «Баник» придерживается схемы 4-4-2. Если говорить начистоту, наш соперник проповедует примитивный футбол, атакующие ходы – предсказуемые. Впрочем, есть в команде опытные люди, привносящие разнообразие, – за ними надо пристально следить. Их трое: полузащитники Отепка и Галасек, нападающий Сверкош. Двоих последних мы хорошо запомнили по играм на Евро», - заявил Аверьянов. «Ключевая роль в «Банике» – за ветеранами. Судите сами: 34-летний Отепка исполняет почти все стандарты. Штрафные и навесы у него получаются филигранные, так что я обязательно предостерегу нашего главного тренера: фолить вблизи от ворот крайне нежелательно. Комбинации «Баника», как правило, организует 35-летний Галасек. Как только игроки «Теплице» брали Галасека под плотную опеку, «Баник» заметно сникал. Полагаю, в нейтрализации Галасека – большая доля нашего успеха. Не особенно впечатлила атака: перед крайними хавами, как я понял, поставлена задача навешивать на 194-сантиметрового нападающего Стржигавку, но одного только его роста мало и выгоды эта тактика не принесла. Зато изобретателен Сверкош – недаром к нему проявляют интерес европейские клубы», - отметил он. У «Баника» хватает слабых мест. А некоторые минусы просто бросаются в глаза. Скажем, у 34-летнего защитника Больфа, когда-то выступавшего в сборной Чехии, с возрастом проявились проблемы со скоростью. За молодым игроком Больфу угнаться очень трудно... Не стану произносить фразу: «Спартак» обязан…». Пожалуй, так: пройти «Баник» нам вполне по силам», – приводит слова Аверьянова «Советский спорт».