Россия выполнила план на Паралиампиаде в Пекине

В среду вечером на стадионе «Птичье гнездо» в Пекине торжественно завершатся 13-е Паралимпийские игры, сообщает «Советский спорт». Уже промежуточные данные свидетельствовали о том, что Китаю удалось главное - привлечь к Паралимпийским играм внимание всего мира. Игры в Пекине стали рекордными по количеству часов прямого вещания в 75 странах мира (более 250 часов в общей сложности, 22 часа ежедневно). Право на трансляцию Паралимпиады приобрели 29 компаний, игры освещали около 3 тысяч аккредитованных иностранных журналистов. Национальный гимн Китая звучал за одиннадцать дней Паралимпиады, стартовавшей 6 сентября, более 80 раз. В Пекине Китай значительно опередил все другие команды. В тройку со значительным отставанием от лидера смогли попасть Великобритания (данные за 10 дней соревнований - 42) и США (36). Самая многочисленная на Играх китайская сборная (332 человека) приняла участие во всех представленных на Паралимпиаде 20 видах спорта, в 11 из них китайцы завоевали золото. Россия уезжает из Пекина удовлетворенной. Поставленная перед командой задача - войти в десятку сильнейших была выполнена достойно. «Мы с гордостью вернемся в нашу страну, наши спортсмены боролись замечательно и отдавали себя полностью. Мы выглядели достойной командой, и у нас все получилось», - приветствовал вечером накануне окончания Игр российских чемпионов глава Паралимпийского комитета России Владимир Лукин. Если в Афинах российская сборная завершила состязания на 11-м месте, имея в активе 16 золотых, 8 серебряных и 17 бронзовых медалей, то в Пекине в отдельные дни состязаний российская сборная бывала и пятой. В конечном итоге после десяти дней соревнований в копилке россиян 62 награды, 18 из которых - золото. Впереди России с незначительным опережением - команды Канады (19), Южной Африки (21), Австралии (22) и Украины (24).