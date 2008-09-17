Лига Чемпионов. «Челси» разгромил «Бордо» и другие результаты

Сегодня стартовал очередной розыгрыш Лиги Чемпионов. В первом же матче «Челси» разгромил французский «Бордо». Без забитых голов окончился только один матч, между немецким «Вердером» и кипрским «Анортосисом», отмечает «Советский спорт». Лига Чемпионов Групповой этап 1-й круг 16-е сентября Группа А «Челси» (Англия) - «Бордо» (Франция) – 4:0 (2:0) Голы: 1:0 - Лэмпард (14), 2:0 – Д.Коул (30), 3:0 – Малуда (82), 4:0 – Анелька (90+2). «Рома» (Италия) – ЧФР (Румыния) – 1:2 (1:1) Голы: 1:0 - Пануччи (17), 1:1 – Кулио (27), 1:2 – Кулио (49). Группа B «Панатинаикос» (Греция) – «Интер» (Италия) – 0:2 (0:1) Голы: 0:1 - Мансини (27), 0:2 – Адриано (85). «Вердер» (Германия) – «Анортосис» (Кипр) – 0:0 (0:0) Группа C «Базель» (Швейцария) – «Шахтер» (Украина) – 1:2 (0:2) Голы: 0:1 - Фернандиньо (25), 0:2 – Жадсон (45+1), 1:2 – Абрахам (90+4). «Барселона» (Испания) – «Спортинг» (Португалия) – 3:1 (1:0) Голы: 1:0 – Маркес (21), 2:0 – Это'О (60, пенальти), 2:1 – Тонел (72), 3:1 – Хави (87). Группа D ПСВ (Голландия) – «Атлетико» (Испания) – 0:3 (0:2) Голы: 0:1 - Агуэро (9), 0:2 – Агуэро (36), 0:3 – Манише (54). «Марсель» (Франция) – «Ливерпуль» (Англия) – 1:2 (1:2) Голы: 1:0 – Сана (23), 1:1 – Джеррард (26), 1:2 - Джеррард (32, пенальти).