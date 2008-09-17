Раньери: «Зенит» - хорошая команда

Главный тренер «Ювентуса» Клаудио Раньери на пресс-конференции, посвящённой предстоящему поединку с питерским «Зенитом», рассказал о том, что считает российский клуб очень сильной командой: «Очень много слышал о «Зените». Это, безусловно, хорошая команда, ведь она является чемпионом России. В российский футбол вкладываются огромные деньги, которые дали толчок бурному его развитию. Мы знаем, что «Зенит» очень любит играть на контратаках, поэтому сейчас изучаем возможность противодействия этому. Но мы – «Ювентус» и мы никого не боимся. Думаю, что у нас хорошие шансы на победу завтра», сообщает «Советский спорт».